Premier LIVE: West Ham-Bournemouth 1-1, Man United avanti sul Wolverhampton

La Premier League prosegue con due sfide valide per la 22a giornata. Si parte con West Ham-Bournemouth alle 20.30, mentre alle 21.15 toccherà a Wolverhampton-Manchester United. Con una vittoria gli Hammers farebbero un passo avanti verso il quinto posto, approfittando della sconfitta dell'Aston Villa col Newcastle. Il Manchester United di ten Hag è invece 9° a soli 3 punti dal West Ham e non vuole abbandonare la rincorsa alla zona Europa. Le sfide saranno visibili sui canali Sky e sulla piattaforma Now Tv.