Big match in Inghilterra, è sfida al vertice della Premier League: alle 18.30 ad Anfield si sfidano Liverpool e Arsenal, uniche due squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate. Norwich e Southampton le vittime dei Reds di Klopp, Newcastle e Burnley gli ostacoli superati dai Gunners di Emery: e ora scontro diretto per decidere chi si terrà la testa della classifica.



STATISTICHE E PRECEDENTI - I precedenti sono tutti a favore del Liverpool: nessuna sconfitta nelle ultime otto sfide contro l'Arsenal in tutte le competizioni (4 vittorie, 4 pareggi), con i Gunners che non vincono ad Anfield in Premier da sei partite (2 pareggi, 4 sconfitte), subendo 22 gol in questo parziale, almeno 2 in ogni partita.



Fischio d'inizio ore 18.30, su Calciomercato.com la diretta di Liverpool-Arsenal.