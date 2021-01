Liverpool-Brunley è il recupero della 18esima giornata di Premier League. I Reds di Jurgen Klopp sono in fase calante e non trovano la vittoria da 4 turni (3 pareggi e 1 sconfitta) e sono scivolati a -6 dal Manchester United capolista con una gara in più e a -4 dal Manchester City che ha però ancora una gara da recuperare. Non in un ottimo momento neanche il Burbnley alla prima delle sue due gare da recuperare e che ha all'attivo 3 sconfitte e 2 vittorie nelle ultime 5 gare.