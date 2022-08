Seconda giornata di Premier che volge al termine con il match casalingo del Liverpool. Ad Anfield arriva il Crystal Palace di Patrick Vieira che ha spaventato nella prima partita l’Arsenal. Una sfida da vincere per la truppa di Klopp che ha raccolto solo un punto nel primo appuntamento in campionato e non può lasciar scappare il Manchester City. I Reds si affideranno ancora a Darwin Nunez, l’acquisto più importante dell’estate in casa Liverpool, mentre nei londinesi occhi su Zaha, accostato nelle scorse settimane alla Roma. Il via alle 21.