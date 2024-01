La Premier League si chiude questa sera con Liverpool-Newcastle, match valido per la ventesima giornata. La squadra di Jurgen Klopp, forte del primo posto in classifica già acquisito e della sconfitta dell'Arsenal contro il West Ham, può approfittare del match delle 21 per allungare in classifica e portarsi a +3 sull'Aston Villa e +5 su Arsenal e Manchester City. Dall'altra parte, il Newcastle di Eddie Howe - reduce da tre sconfitte consecutive - vincendo salirebbe al 7° posto superando Brighton e Manchester United. In diretta da Anfield, il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) o su Now Tv.