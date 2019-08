Si riparte, countdown finito. Torna il campionato più ricco e, per molti, più bello del mondo. Riparte la Premier League con il Liverpool campione d’Europa che ospita, alle ore 21, ad Anfield Road il Norwich neo promosso. L’anno scorso il testa a testa dei Reds con il Manchester City fu a dir poco avvincente: il Liverpool chiuse secondo con ben 97 punti. Quest'anno il duello potrebbe allargarsi se Tottenham, Arsenal, Manchester United e Chelsea sapranno mostrare più continuità di risultati. Inizia il Liverpool, sconfitto pochi giorni fa dal Napoli in amichevole. Partire bene è fondamentale, per questo Klopp si affiderà fin da subito ai migliori.