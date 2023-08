La vittoria del Community Shield da parte dell’Arsenal, ai rigori contro il Manchester City, è stata l’antipasto perfetto della Premier League 2023/24. Venerdì 11 agosto alle 21:00 comincia la nuova stagione del campionato più ricco al mondo, con i Citizens campioni in carica chiamati a confermarsi sul trono d’Inghilterra sin dalla gara contro il Burnley e per Guardiola i primi tre punti sono quasi un obbligo visti anche i pronostici, che danno i Citizens vincenti sulla lavagna scommesse a quota 1.31. Qualche ora più tardi dovrebbe arrivare la risposta dell’Arsenal: sabato alle 13:30 i Gunners possono cominciare la nuova corsa verso il titolo battendo il Nottingham Forest, per un successo quotato a 1.22. Potrebbe essere un esordio comodo per molte squadre, come il Brighton di De Zerbi che comincia contro il Luton Town, neopromosso dalla Championship, e che i Seagulls sono chiamati a dominare per una quota di 1.32. Al Newcastle di Tonali tocca invece l’Aston Villa, per un segno 1 a 1.75. Tra le grandi, il Tottenham è a 2.42 contro il Brentford e il Manchester United è favorito a 1.35 contro il Wolverhampton, ma il vero big match sarà Chelsea-Liverpool: entrambe le squadre devono riscattare una pessima stagione e nonostante il fattore campo a favore dei londinesi sono i Reds a partire favoriti a 2.40, contro il successo del Chelsea a 2.77. Sono in arrivo i primi risultati di una stagione che vede il Manchester City favorito per la vittoria della Premier League 2023/24 sulla lavagna antepost. Il quarto campionato di fila per Guardiola vale 1.75, con l’Arsenal staccato a 5.75. Dietro Liverpool (9.00), Manchester United (10.00) e Chelsea (14.00). L’impresa del Brighton di De Zerbi vale 55 volte la posta scommessa.