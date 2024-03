Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Manchester City-Arsenal 0-0Ortega; Akanji, Ruben Dias, Aké, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Kovacic, Foden; Haaland. All. Guardiola.Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Gabriel Jesus. All. Arteta: Anthony Taylor

. 64 punti per i Gunners (che condividono la vetta con il Liverpool), 63 per i Citizens: sfida che può risultare decisiva per l’assegnazione del titolo in Inghilterra, vista la sottile differenza in classifica. Si tratta del terzo confronto stagionale tra le due squadre, dopo quelli andati in scena all'andata in Premier e in finale del Community Shield in estate, dove furono gli uomini di Arteta a uscire vincitori in entrambe le occasioni.