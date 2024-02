Premier League: Manchester City-Brentford LIVE

Redazione CM

Giornata 18 di Premier League: si recupera all'Etihad Stadium la sfida tra Manchester City e Brentford, l'ultima squadra ad espugnare la casa degli Sky Blues in campionato nell'ormai lontano novembre 2022. Ivan Toney, rientrato da poco tempo dalla squalifica legata al caso scommesse, sfida Erling Haaland nel confronto tra attaccanti, mentre Wissa, esterno congolese delle Bees nominato nella squadra ideale dell'ultima Coppa d'Africa, torna titolare per il rendez-vous con Foden.



L'occasione per il City è quella di vincere e superare l'Arsenal, portandosi ad un solo punto dal Liverpool capolista; invece, i londinesi mirano all'aggancio al Bournemouth in zone di classifica più tranquille rispetto a quella attuale, che vede il terzultimo posto dell'Everton distante solo 5 punti.