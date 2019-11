Scontro ad alta quota nella 13esima giornata di Premier League: alle 18.30 si affrontano Manchester City e Chelsea, rispettivamente quarta e terza in classifica.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Separate da un solo punto, le due formazioni sono impegnate in un confronto chiave per la corsa a un posto in Champions League. Lampard parte avanti, ma i numeri sono dalla parte di Guardiola: il City ha vinto cinque degli ultimi otto incontri di Premier con il Chelsea (tre pareggi), con tre vittorie nelle ultime quattr gare casalinghe, incluso il clamoroso 6-0 della scorsa stagione. I Blues, tuttavia, sono a caccia di un record: vincere l'ottava gara consecutiva in tutte le competizioni.



Fischio d'inizio alle 18.30, su Calciomercato.com la diretta di Manchester City-Chelsea.