Manchester City-Liverpool 0-1



MARCATORI: 14' Salah (L).



GOL E AZIONI SALIENTI



31' - Annullato un gol a Marmoush per fuorigioco.



30' - Foden cerca fortuna su punizione, nessun problema per Alisson.



23' - Ci prova Marmoush, blocca Alisson.



14' - GOL DEL LIVERPOOL! La sblocca Salah: schema da calcio d'angolo, Szoboszlai tocca all'indietro per l'egiziano che calcia di prima, trova la deviazione di Ake e realizza l'1-0 dei Reds.



MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Khusanov, Ake, Gvardiol; De Bruyne, Nico Gonzalez; Savinho, Foden, Doku; Marmoush. All. Guardiola.



LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Jones; Diaz. All. Slot.

: Taylor.: -