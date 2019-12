La sfida clou della 16esima giornata di Premier League è in programma all’Etihad Stadium: a Manchester è infatti in programma il derby tra City e United. La squadra di Guardiola si trova al terzo posto a 32 punti, dopo avere perso terreno rispetto a Liverpool (46 punti) e Leicester (35 punti). Il Manchester United è invece reduce dalla vittoria contro il Tottenham di Mourinho nell’infrasettimanale e al momento si trova all’ottavo posto e vuole accorciare sulla zona Champions League vista la sconfitta del Chelsea oggi contro l’Everton. I precedenti? 53 vittorie per il City, 52 pareggi e 73 vittorie per lo United: numeri che risentono di un passato in cui i ruoli in questo derby di Manchester erano invertiti rispetto a oggi.