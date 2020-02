Manchester City e West Ham si affrontano oggi nel recupero della 26esima giornata di Premier League. Ormai fuori dalla lotta per il titolo e punito nei giorni scorsi dall’Uefa con l’esclusione per due anni dalle competizioni europee, la squadra di Pep Guardiola affronta la formazione di David Moyes. Con i Reds a 25 punti di distanza, il City vuole mantenere il secondo posto in classifica a tenere a distanza il Leicester. La gara è stata rinviata domenica 9 febbraio a causa delle terribili condizioni atmosferiche su gran parte del Nord Europa e anche sulla stessa Manchester. In assenza di impegni infrasettimanali, City e West Ham hanno accettato di posticipare l'incontro oggi.