Big match nella settima giornata di Premier League, alle 21 si affrontano Manchester United e Arsenal. Tre punti separano le due squadre in classifica, Red Devils a quota 8 e Gunners a 11: lo scontro ad Old Trafford diventa quindi chiave per la corsa Champions League, un successo varrebbe agli ospiti l'aggancio al Leicester terzo.



STATISTICHE E PRECEDENTI - L'ultimo scontro è stato vinto dalla squadra di Emery, che punta a battere due volte di fila il Man United come non accade dal campionato 2006/07, ma i numeri aiutano Solskjaer: i Red Devils sono imbattuti nelle ultime 12 gare interne di Premier contro l'Arsenal. Old Trafford però non è un fortino di recente: lo United ha perso tre delle ultime sei partite di Premier in casa, tante quante nelle precedenti 52.



Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Manchester United-Arsenal.