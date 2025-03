Manchester United-Arsenal LIVE 1-0: prodezza di Bruno Fernandes!

GETTY

Manchester United-Arsenal 1-0Bruno FernandesPunizione perfetta di Bruno Fernandes! Alla prima occasione il portoghese porta avanti i suoi con un gran golDestro a giro di Trossard che sfiora il golUn altro paio di conclusioni degli ospiti, non pericolose. La squadra di Arteta gestisce il match ma non sfondaDiagonale di Merino, palla fuori di un nulla: meglio i Gunners in questo inizio di garaPasticcio della difesa United: Merino per poco non anticipa Onana che esce tempestivamenteOnana; Lindelof, De Ligt, Yoro; Mazraoui, Eriksen, Casemiro, Dalot; Garnacho, Bruno Fernandes; Zirkzee. Allenatore: Ruben Amorim

Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Thomas Partey, Rice; Nwaneri, Merino, Trossard. Allenatore: Mikel ArtetaTrossard