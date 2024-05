Premier League, Manchester United-Arsenal LIVE dalle 17.30

Manchester United-Arsenal 0-0: Onana; Dalot, Casemiro, Evans, Wan Bissaka; Mainoo, Amrabat, McTominay; Amad Diallo, Garnacho; Hojlund. All. Ten Hag: Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Rice, Partey, Odegaard; Saka, Trossard; Havertz. All. Arteta: Paul Tierney (ENG)Prosegue la sfida a distanza con il Manchester City per la vetta dellae nella 37esima giornata l’affronta ilnel big match che va in scena a partire dalle 17.30. I Gunners di Arteta vogliono difendere il primato, in attesa del recupero fra Citizens e Tottenham e dopo il successo della formazione di Guardiola sul Fulham per 0-4. Il Manchester United, invece, vuole tornare a vincere dopo la batosta in campionato contro il Crystal Palace.

