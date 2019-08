Dopo le vittorie di Liverpool, Manchester City e Arsenal, arriva il momento del primo big match di stagione in Premier League: ad Old Trafford il Manchester United ospita il Chelsea del neo tecnico Lampard. Per i Red Devils di Solskjaer in campo subito i due nuovi acquisti, Maguire e Wan.Bissaka, Rashford falso nuove. Per i Blues fuori Kanté, acciaccato, e Giroud, in attacco spazio a Abraham e Mason Mount, al debutto assoluto.



FORMAZIONI UFFICIALI:



MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, McTominay; Pereira, Lingard, Martial; Rashford. All. Solskjær



CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Zouma, Christensen, Emerson; Jorginho, Kovavic; Pedro, Barkley, Mount; Abraham. All. Lampard