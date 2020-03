Dopo le partite di ieri e di oggi e in attesa del Monday Night di domani tra Aston Villa e Leicester, continua oggi alle 17.30 la 29esima giornata di Premier League, con il big match in scena a Old Trafford: di fronte lo United di Ole Gunnar Solskjaer e il City di Pep Guardiola, in quello che è l'affascinante derby di Manchester. I Red Devils, reduci dalla qualificazione agli ottavi di Europa League e da quattro risultati utili di fila in campionato, inseguono il quarto posto che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions, distante tre punti, mentre i Citizens, che hanno vinto a Madrid negli ottavi della massima competizione europea per club, vedono ormai irraggiungibile il Liverpool capolista, lontano 25 punti, seppur con due partite in meno, e vogliono mantenere la piazza d'onore, vincendo il derby.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Manchester United (3-4-1-2): de Gea; Lindelof, Maguire, Shaw; Wan-Bissaka, Matic, Fred, Williams; Fernandes; James, Martial.



Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko; Silva, Rodri, Gunfogan; Foden, Aguero, Sterling. ​



