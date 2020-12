Il derby di, alle 18.30, mette di fronte Ole Gunnare Pep. Da una parte lo, reduce dal clamoroso tonfoche lo costringerà a disputare l', dall'altra il, che ha passeggiato nel suo girone vincendo 5 partite su 6: in Premier le due squadre sono in ritardo rispetto al treno di corsa, ​Red Devils 7 a 19 punti, Citizens noni a 18, entrambe, però, con una partita in meno rispetto alle altre.In campionato,, oggi assente, e compagni vincono da 4 gare consecutive, trascinate proprio dal Matador, a quota 3 reti in stagione;e soci, invece, hanno sì vinto le ultime due, ma arrivavano da un pareggio e una sconfitta. Ora stanno provando a recuperare il terreno perduto con qualche balbettio di troppo., trequartista dello United, ha realizzato 15 gol in Premier da quando agli ordini di Solskjaer; Kevin, invece, ha messo insieme 3 assist nelle ultime 2 partite del City.