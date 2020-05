Secondo quanto riferisce la BBC, i club di Premier League devono prepararsi al pagamento di un risarcimento di circa 387 milioni di euro alle televisioni che trasmettono la Premier League. Anche in caso di ripresa del campionato a giugno, il fatto di giocare a porte chiuse e in fasce orarie differenti da quelle stabilite produrrebbe ugualmente un danno economico per i broadcaster.