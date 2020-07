Norwich City-Burnley, in programma oggi alle 18.30, è il primo match della 37esima giornata della Premier League, l’unico in calendario nella giornata odierna. La partita ha un significato solo per gli ospiti, che possono ancora sognare una (in verità assai ardua) qualificazione alla prossima Europa League, mentre per i padroni di casa la stagione si è già conclusa con il verdetto della retrocessione in Championship.