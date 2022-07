Un giocatore di una squadra di Premier League di livello internazionale è stato arrestato nel nord di Londra con l’accusa di stupro. La notizia shock è stata riportata dal Telegraph. Il nome del calciatore non è stato rivelato per ragioni legali, tuttavia si sa che non ha ancora compiuto 30 anni. Si trova ora sotto custodia per essere interrogato per il presunto atto di violenza, avvenuto lo scorso mese.



PRIME CONFERME - La notizia è stata confermata da Scotland Yard che ha precisato come l’operazione sia stata eseguita nelle prime ore della giornata. Il club di appartenenza del giocatore ha altresì confermato al Telegraph di essere al corrente della situazione. L’accusa è stata formulata da una ragazza, anch’ella nella ventina. L’uomo è stato arrestato in un’abitazione a Barnet. La polizia ha comunicato che le indagini su di lui andranno avanti.



PRECEDENTI - Il calciatore è molto conosciuto e dovrebbe essere impegnato anche nei Mondiali in Qatar di novembre. La sua partecipazione alle prime amichevoli precampionato è ora incerta. Non si tratta del primo episodio di questo genere nel calcio britannico. In passato situazioni simili hanno riguardato calciatori come Gylfi Sigurdsson e Adam Johnson.