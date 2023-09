Nottingham Forest-Burnley (calcio d'inizio alle ore 20.45) è il posticipo che chiude la quinta giornata di campionato nella Premier League inglese. I padroni di casa si presentano a questo incontro con 6 punti in classifica, mentre gli ospiti sono ancora inchiodati a quota zero anche se devono recuperare la gara non giocata contro il Luton, l'altra squadra ultima in classifica.