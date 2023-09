(nella top20 europea, stilata dalla Deloitte, ad esempio c’è un dominio assoluto: ovvero ben 11 squadre), ma soprattutto quelli collegati alle(tra i primi 10 club della classifica continentale 2023/24 troviamo 5 realtà di Premiership), mercato di riferimento in Europa da almeno due lustri.(nessun altro campionato delle “Big5” può vantare un simile record), con la piazza diassoluta. Anche in questa nuova stagione sportiva, infatti, vi sono(1° in Europa con un fatturato di oltre 731 milioni di euro), forte del contratto siglato con Etihad airways (la compagnia di bandiera emiratina spende 66,5 milioni annui); il 4°, in termini assoluti, se si considera la classifica delle sponsorizzazioni di maglia europee., firmato, da diversi anni, dall’istituto di credito Standard Chartered (58,4 milioni di euro).con Emirates per 58,4 milioni annui(4° in Europa per valore di fatturato: più di 688 milioni) supportato da TeamViewer (55,1 milioni)., queste cinque squadre di Premiership, intercettano investimenti sponsorizzativi per oltre 285,5 milioni di euro (su un totale stimato, su base stagionale, di 400 milioni).(da parte di club della Premier League), entrati di diritto nella classifica “estiva” (pre campionato) dei 10 contratti più ricchi., si è legato al marchio Sela specializzato in intrattenimento sportivo (29,3 milioni di euro per un intero biennio)., da sempre club-bandiera della città di Birmingham, al marchio internazionale di betting BK8 (14,2 milioni),ad un altro logo di scommesse (Sbotop: 11,7 milioni), così come il Burnley al betting partner W88 (9,4 milioni).(nella precedente stagione i Blues si erano legati al marchio di telefonia mobile “Three”).Dalla stagione 2025, infatti, sarà vietato sulle maglie così come sui led bordocampo. Entrerà in vigore una nuova normativa, sulla falsariga di ciò che è già avvenuto in Italia con il “Decreto Dignità” nel 2019. Quest’anno sono appena otto le squadre sponsorizzate da marchi di scommesse (West Ham, Brentford, Nottingham Forest, Aston Villa, Fulham, Bournemouth, Everton e Burnley), ovvero meno del 50% dei team di prima divisione. Sta crescendo, nel frattempo, il settore servizi digitali/informatica: il Manchester United è sponsorizzato da TeamViewer, Crystal Palace da Cinch, il Wolverhampton da Astropay, il Brighton da American Express e lo Sheffield United dalla piattaforma di trading CFI., che firma cinque club (West Ham United, Brentford, Bournemouth, Luton Town e Burnley), più di Nike e Adidas (quattro squadre a testa) e della giovane marca di abbigliamento Castore (tre).Manchester City - Etihad airwaysTottenham AIA - assicurazioniLiverpool - Standard Chartered - bancaWest Ham United – Betway – bettingArsenal - Emirates airwaysBrighton & Hove Albion – American Express – credit cardCrystal Palace – Cinch – piattaforma online vendita autoBrentford – Hollywood Bets - bettingNottingham Forest – Kaijun.com – bettingAston Villa - BK8 bettingManchester United – TeamViewer - information technologyChelsea – non presenteFulham – Sbotop - bettingNewcastle – Sela – intrattenimento sportivoWolverhampton – AstroPay -app per pagamenti onlineBournemouth – Dafabet – bettingSheffield United – CFI – piattaforma di trading finanziarioEverton – Stake.com – Betting & crypto casinoLuton Town – Utilita - multiutilitiesBurnley – W88 betting