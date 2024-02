Premier League, pari tra Everton e Crystal Palace nel posticipo: come cambia la classifica

Si è chiusa la venticinquesima giornata di Premier League col posticipo del lunedì sera. A scendere in campo sono state Everton e Crystal Palace che si sono spartite la posta: 1-1 con le reti di Ayew e Onana. In attesa dell'arrivo del nuovo allenatore Glasner, un buon punto per gli ospiti che si tengono in zona di galleggiamento. Più complicata la situazione della squadra di Liverpool che resta quartultima a quota 20: sarebbe comunque salva, finisse oggi il campionato.