La Premier League è pronta ad un grande cambiamento. Secondo il Times infatti, saranno rese pubbliche le conversazioni tra gli arbitri e il VAR. Non in tempo reale ma successivamente alla partita. "C’è una visione generale che pubblicare gli audio sia una buona cosa. C’è il desiderio di essere più aperti con i fan riguardo al processo decisionale degli arbitri e noi dobbiamo lavorare su come realizzare questa apertura”, queste le parole dell'amministratore delegato della Premier League, Richard Masters. L'obiettivo della Premier è chiaro, aumentare la trasparenza sulle decisioni arbitrali.