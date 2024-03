Premier League, rimonta storica del Bournemouth: da 0-3 a 4-3 contro il Luton Town

GS

Una rimonta straordinaria da parte del Bournemouth, autore di una prestazione storica, da annali del calcio. Nel corso del recupero della 17esima giornata di Premier League, le Cherries ospitavano il Luton Town, in una sfida fondamentale per la zona calda della graduatoria inglese. Un match vinto per 4-3 da parte della formazione di casa, dopo una rimonta a dir poco spettacolare.



AVVIO? UN DISASTRO – Pronti via e il Luton si porta in vantaggio al 9’ grazie alla firma di Chong. Il dominio da parte della squadra in trasferta, determinata a trovare un successo per agganciare il Nottingham Forest e uscire dalla zona retrocessione, è totale, con le Cherries che subiscono lungo il corso di tutta la prima frazione, subendo altre due reti nella seconda metà del primo tempo. Ogbene prima Ross Barkley poi mettono il risultato in ghiaccio con un 0-3 senza storie.



RIMONTA STORICA – Suona completamente un’altra sinfonia nel corso del secondo tempo della sfida. A guidare la storica rimonta è Solanke che trova la rete al 50’. Passa poco meno di un quarto d’ora e il Bournemouth, nel giro di 2 minuti, riesce a pareggiare l’incontro grazie alle firme di Zabarnyi e Semenyo. Il Luton sembra non essere rientrato dagli spogliatoi e subisce una definitiva e clamorosa rimonta, con il gol a cura di Semenyo, autore di una doppietta che porta il risultato sul 4-3 per le Cherries. È solo la quinta volta nella storia della Premier League che una formazione inglese riesce a ribaltare e a vincere una partita di campionato, dopo essere stata sotto per 3-0 nel primo tempo. Inoltre, erano 21 anni che non accadeva uno scenario simile. Un’impresa vera e propria per le Cherries.