Comincia una nuova stagione in Premier League e, anche quest’anno, la squadra da battere sarà il Manchester City. Sono 3 anni consecutivi che la squadra di Pep Guardiola vince il campionato inglese e non ha nessuna intenzione di lasciare la scena agli avversari: anche per questa stagione infatti, i Citizens sono i favoriti per la vittoria del titolo, il quarto consecutivo e il sesto in otto anni della gestione Guardiola. Ne sono certi gli esperti che assegnano lo scudetto inglese ad Haaland e compagni a un rasoterra 1,75. La rivalità con l’Arsenal dovrebbe ripetersi anche in questa edizione di Premier: i Gunners, dopo aver assaggiato il sogno scudetto per gran parte della scorsa stagione, vogliono riprovarci ma il titolo è proposto a 5 volte la posta. Sul terzo gradino del podio, il Liverpool, solo quinto nello scorso campionato. La squadra di Klopp punta a tornare in alto, la vittoria del campionato sembra però difficile, a 7.50. Ancora più lontani il Manchester United, a 12,00, e il Chelsea, a 16,00. C’è poi il Newcastle che, ritrovata la Champions dopo 20 anni e con importanti investimenti sul mercato, può essere la mina vagante di questa stagione: il trionfo dei Magpies è a 25,00. Molto staccato il Tottenham, a 33,00. Saranno proprio in campioni d’Inghilterra in carica ad inaugurare la nuova stagione. Il Manchester City dà infatti il calcio d’inizio della Premier in casa del Burnley, neopromosso dopo aver vinto la Championship con ben 101 punti in classifica. I Citizens non hanno iniziato la stagione con il piede giusto e vogliono riscattarsi dopo la sconfitta subita dall’Arsenal nella Supercoppa inglese. La sfida appare impari, l’impresa dei padroni di casa vale infatti 10 volte la posta, facile la vittoria del City, a 1,28, con il pareggio a 6,00. Impegno agevole anche per l’Arsenal, che ospita il Nottingham: i Gunners comandano il pronostico con il successo a 1,20 si sale a 14,00 per i 3 punti degli ospiti. La prima giornata regala già un big match da non perdere, Chelsea – Liverpool, due squadre che cercano il riscatto dopo una stagione deludente. Gli esperti prevedono una sfida equilibrata, leggermente favoriti i Reds, a 2,40, la vittoria dei Blues è a 2,80, il pareggio si gioca a 3,60.