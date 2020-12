This is Anfield. Questo recita la targa all’ingresso dello stadio del Liverpool a ricordare a tutti gli avversari cosa si prova quando si gioca nella casa dei Reds. Alla presenza di una rappresentanza di pubblico limitata, permessa di recente dal Governo inglese, i campioni d’Inghilterra cercheranno di sfruttare il fattore campo per vincere il big match contro il Tottenham di José Mourinho. Nella Premier più incerta finora degli ultimi anni, quattro squadre racchiuse in soli due punti, Reds e Spurs fanno da battistrada con i primi che, nonostante un’infermeria piena, partono favoriti, secondo i quotisti, grazie a una quota di 1,87 contro il 3,85 dei londinesi con il pareggio che si gioca a 3,75.

Cinque degli ultimi sei confronti in Premier sono stati caratterizzati da Over: così questa sera una gara con tre o più reti, riporta agipronews, è assai più probabile, a 1,59, rispetto a un Under dato a 2,22. Se il 2-1 per il Liverpool, uscito tre volte nelle passate due stagioni, si gioca a 9,40, ecco che lo 0-2 per il Tottenham, ultimo punteggio con il quale gli Spurs espugnarono Anfield nove anni fa, pagherebbe 27 volte la posta. Momo Salah contro Harry Kane: sono loro i protagonisti annunciati della sfida. Entrambe hanno un conto aperto con la squadra avversaria: la doppietta del numero 11 del Liverpool è data a 4,00 quella del 10 in maglia bianca è in quota a 7,00.