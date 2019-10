Si chiude il nono turno della Premier League con il monday night, alle 21 si affrontano Sheffield United e Arsenal: i Gunners sono a caccia del sesto risultato utile consecutivo per portarsi a quota 18 punti e prendersi il terzo posto solitario della classifica, mentre i padroni di casa cercano una vittoria che manca dalla sesta giornata (in trasferta contro l'Everton) per allontanarsi dalla parte bassa della classifica.