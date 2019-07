Novità in Premier League: dalla prossima stagione infatti saranno decisivi gli scontri diretti e non più la differenza reti in caso di arrivo di due o più squadre a pari punti. Conterà, come negli altri campionati europei, la 'classifica avulsa'. Delle due squadre, primeggerà sull'altra quella con più punti, miglior differenza reti e maggior numero di goal segnati negli scontri diretti. Se ci fosse ancora parità, il criterio successivo premia chi ha segnato più reti in trasferta nei confronti diretti. In caso di ulteriore parità, si giocherebbe uno spareggio in campo neutro.