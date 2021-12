Il Covid non ferma completamente il Boxing Day della Premier League: nonostante l’impennata di casi di Coronavirus registrati in questi ultimi giorni i club hanno scelto di giocare nello storico appuntamento per il calcio britannico. Il 26 dicembre andrà quindi in scena la diciannovesima giornata della Premier League, al netto di eventuali rinvii last minute di singole partite. Al Manchester City basta un punto per il titolo di Campione d’inverno, ma è ovvio che la formazione di Guardiola punta al massimo bottino contro il Leicester. Del resto i Citizens vengono da otto successi di fila in campionato, gli ultimi particolarmente esaltanti con 11 gol segnati e zero subìti contro Leeds e Newcastle e il segno «1» appare più che probabile sulla lavagna scommesse a quota 1,19. Ci saranno trasferte più complicate per il Chelsea, «2» a 1,68 contro l’Aston Villa e Manchester United, «2» a 1,47 contro il Newcastle. Il Tottenham di Conte intanto non ha mollato la zona Champions. Sei punti di ritardo rispetto all’Arsenal ma anche tre partite da recuperare per gli Spurs, che domenica sfidano in casa il Crystal Palace, per un segno «1» che vale quota 1,73. L’Arsenal è pronto a rispondere ma deve battere in trasferta il Norwich per un «2» a quota 1,43.