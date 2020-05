Il campionato più bello del mondo accessibile a tutti? La Premier League sta pensando di mettersi ‘in mostra’ su YouTube. Come scrive il Sun, infatti, si sta discutendo di questa possibilità, cioè di far vedere le partite della massima serie inglese anche su YouTube.



I diritti sono in mano a Sky Sports e BT Sports, ma l’idea è quella di mandare alcune partite in chiaro su internet visto che, se dovesse riprendere il campionato, i match si disputeranno a porte chiuse e si vuole permettere a tutti i tifosi di poter vedere la Premier. Quindi, la ripartizione sarebbe: il grosso su Sky e BT Sports, ad Amazon un’altra selezione di partite e infine YouTube con le gare in chiaro.