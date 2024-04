Premier League, sorpasso City nelle quote: Guardiola vede il poker, Arsenal e Liverpool per interrompere il dominio

Tre squadre in un punto, quando mancano sette partite alla fine del campionato, per una lotta a tre che non si vedeva dalla stagione 2007/08. La Premier League diventa sempre più avvincente, con il passare delle giornate, dopo un weekend che sorride all’Arsenal e al Manchester City. Il Liverpool, capolista in solitaria fino a sabato, si ferma a Old Trafford e vede scendere le possibilità di titolo visto a 3,20, superato dal Manchester City, terza in classifica ma favorito per i bookie tra 2,48 e 2,50, seguita dall’Arsenal, capace di battere il Brighton e agguantare in vetta i Reds, ora offerto a 2,70.