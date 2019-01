Tra le travolgenti sfide di coppa e un tumultuoso mercato di riparazione, a rendere ancora più avvincente il prossimo turno di Premier League ci pensano gli Spurs del Tottenham e il nuovo United di Ole Gunnar Solskjaer. I padroni di casa guidati da Mauricio Pochettino, sembrano essere davvero in gran forma e Betaland li quota tra i favoriti del weekend a 2.05 contro il 3.50 dei Red Devils. Sarà difficile contrastare l’egemonia di Kane, quotato 9.00 come marcatore nei primi 15 minuti. Lo United punta sulla prima rete di Pogba che, combinata con una chiusura in grande stile per 1 – 2 (Risultato Esatto), si gioca a 63.00. Nel frattempo l’altro Manchester, quello di Pep Guardiola, si prepara per il Monday Night contro il Wolverhampton, con scarsissime speranze di vittoria (14.50): per Betaland, l’esito più favorevole del match sembra essere l’1 + Over 4.5 a 3.40.