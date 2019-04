Si giocano i recuperi della 33esima giornata, match rinviati per gli impegni di FA Cup. In attesa del piatto forte, il derby di Manchester, atteso per domani, oggi scendono in campo Tottenham-Brighton, che mette in palio punti importanti per la Champions League e per la salvezza, e Watford-Southampton, con solo i Saints che hanno obiettivi di classifica.