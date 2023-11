Monday Night in Premier League, alle 21 è in programma la sfida tra Tottenham e Chelsea.conquistando un secondo posto e una finale di Champions. Il presente si chiama Chelsea e la situazione non è facilissima: tredicesimo posto, 12 punti dopo dieci giornate; un pareggio e una sconfitta - col Brentford - nelle ultime due partite di campionato.Il Tottenham di Postecoglou continua a volare senza sosta: secondo in Premier,. Senza Kane il nuovo bomber è diventato Son, a quota 8 reti come Salah.