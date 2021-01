Fino a qualche settimana fa la sfida tra Tottenham e Liverpool, in programma domani sera al Tottenham Hotspurs Stadium, era considerata da tutti un match scudetto. Oggi, al giro di boa della Premier, la situazione è completamente cambiata, con le due squadre di Manchester che volano mentre le formazioni di Mourinho e Klopp sono in piena crisi. Nonostante i campioni d’Inghilterra non vincano in campionato da più di un mese, i betting analyst li vedono favoriti a 2,16 contro il 3,20 dei padroni di casa mentre si sale leggermente per il pareggio, dato a 3,50. Quote spiegabili alla luce degli ultimi 16 confronti in campionato, che parlano di 11 vittorie per i Reds, con una striscia aperta di 5 consecutive, 4 pareggi e un solo successo per gli Spurs. Il miglior attacco d’Inghilterra, quello del Liverpool, si è inceppato nelle ultime settimane ma l’Over, dato a 1,73, continua a farsi preferire seppur di poco all’Under, in quota a 1,99. La formazione di Klopp, come detto, ha una serie aperta di cinque vittorie consecutive, di cui quattro giunte per 2-1: un medesimo risultato domani sera si gioca a 10 mentre il 4-1 per il Tottenham, unica vittoria negli ultimi sedici incontri in Premier, pagherebbe addirittura 100 volte la posta. Harry Kane contro Momo Salah: sono loro i protagonisti più annunciati nella sfida di Londra. Il numero 10 degli Spurs, sei volte a segno contro i Reds, sogna un’altra doppietta come quella dell’ottobre 2017: un’altra marcatura multipla di Kane è in quota a 6,00. Klopp invece punta le sue fiches su Momo Salah che ai londinesi ha segnato 5 volte in campionato oltre che nella finale di Champions di due anni fa: l’ennesimo gol alla formazione di Mourinho si gioca a 1,75.