La Premier League cerca un soluzione per terminare la stagione nonostante la pandemia coronavirus. Secondo il tabloid britannico The Sun, il progetto allo studio prevede di giocare tutte le 92 partite ancora in programma a porte chiuse in campo neutro, con tanto di diretta tv per gli spettatori. L'idea è quella di concentrare il tutto in 2 o 3 stadi, in modo da ridurre al minimo l'impiego di forze dell'ordine e medici: l'area prescelta sarebbero le Midlands (vicino a Birmingham). I turni rimanenti verrebbero disputati ogni tre giorni, con partite una dietro l'altra nell'arco della stessa giornata.