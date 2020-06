In Premier sono tutti pazzi per Ciro Immobile. In queste ultime ore ha fatto molto rumore l'offerta shock del Newcastle, ma non è l'unica squadra inglese che sarebbe interessata a a Ciro Immobile. La concorrenza inglese per l'attaccante della Lazio continua a crescere.



MERCATO LAZIO IMMOBILE - Anche l'Everton di Ancelotti, come riportano i media inglesi, continua ad essere interessata a Ciro Immobile. Il tecnico ex Napoli conosce benissimo Immobile, vorrebbe fargli provare la Premier League guidandolo nei primi momenti di adattamento. La Premier League chiama, Immobile che fa?