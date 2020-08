La Premier League ripartirà il 12 settembre, per concludersi il 23 maggio. La Lega inglese ha diffuso oggi le date della prossima stagione, col calendario delle 380 partite che sarà annunciato non più tardi del 21 agosto. Sono previsti cinque turni infrasettimanali (16 dicembre, 13 gennaio, 20 gennaio, 3 febbraio e 12 maggio). Come da tradizione, calendario intenso sotto Natale: si gioca il 26 dicembre, il 28 dicembre e il 2 gennaio, prima di una sosta di 11 giorni. Per quanto riguarda la FA Cup, la Football Association ha confermato che anche nella prossima stagione non ci saranno replay in caso di parità. Al via l'1 settembre prossimo, la Coppa d'Inghilterra sarà assegnata nella finale in programma a Wembley il 15 maggio. Novità anche per la Coppa di Lega inglese, con le semifinali in gara secca. Il primo turno è programmato per il 5 settembre, la finale il 28 febbraio.