Potrebbero profilarsi tempi duri per Jorge Mendes e soci in Premier League. La Lega inglese, infatti, sta pensando di cambiare le regole sulle commissioni da pagare agli agenti e costringere i calciatori, non piu' i club, a farsene carico. I vertici della Premier, riferiscono gli inglesi di "Sky Sports", si incontreranno oggi per affrontare l'argomento: l'obiettivo è porre fine alla spirale crescente delle commissioni che, lo scorso anno, hanno quasi toccato quota 250 milioni di euro fra Inghilterra e Galles. Le commissioni verrebbero inoltre legate alla durata del contratto, in modo che gli agenti non spingano più per ottenere i trasferimenti dei propri assistiti ben prima della scadenza. Ma in materia potrebbero esserci altre novità a riguardo: fra le proposte sul tavolo quella di reintrodurre un esame da affrontare per ottenere la qualifica di agente e l'obbligo di operare attraverso un conto in una delle banche del Regno Unito.