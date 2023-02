Concluso lo storico accordo con la Fifa, EA Sports, noto produttore di videogiochi, non si ferma e rilancia. Lo storico marchio canadese infatti, è molto vicino, svela Sky Sports News, a rinnovare il legame con la Premier League per altri 6 anni. Una partnership che porterebbe nelle casse della massima lega inglese la bellezza di 500 milioni di sterline complessivi. Se l'accordo dovesse andare in porto, i club della Premier League arriverebbero ad incassare il doppio della cifra attuale.



Così facendo EA Sports manterrebbe l'esclusiva totale del marchio del miglior campionato del mondo: un bel colpo pure per i singoli club, che vedrebbero alzarsi ulteriormente le proprie entrate.