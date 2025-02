Getty Images

Premier League: il West Ham inguaia il Leicester di van Nistelrooy

un' ora fa



Il West Ham batte 2-0 il Leicester nel posticipo della 27esima giornata di campionato nella Premier League inglese. Soucek sblocca il risultato al 21' e poi al 43' Vestergaard fa autogol sul tiro di Bowen.



I padroni di casa allenati da Potter raggiungono Manchester United e Tottenham al tredicesimo posto in classifica con 33 punti, invece gli ospiti allenati da van Nistelrooy restano fermi a quota 17 insieme all'Ipswich in penultima posizione in piena zona retrocessione.



Nel prossimo turno il Leicester fa visita al Chelsea domenica 9 marzo, mentre lunedì 10 marzo il West Ham gioca in casa contro il Newcastle nel monday night.