Tra West Ham e Liverpool, in campo per il posticipo della Premier League di lunedì sera, vale la regola del quattro: tanti sono i match consecutivi con cui i Reds chiudono contro gli Hammers, vincendo e segnando quattro reti (e in due casi subendo una sola rete). Per il Liverpool, attualmente in testa alla classifica, si tratta anche di tenere a distanza gli inseguitori, i trader di Snai valutano la vittoria in trasferta a 1,38, il pareggio si gioca già alto a 5,00, mentre la vittoria del West Ham è un’opzione da 7,75.Ultimi confronti ricchi di gol, si diceva: anche in questo caso la lavagna fornisce indizi precisi, con entrambe le squadre a segno a quota 1,77, mentre un match da almeno tre reti complessive si gioca a 1,55. Un’altro 0-4 si gioca a 16,00 per il risultato esatto, mentre come primo marcatore Salah è la prima scelta a 3,85.