Ultimo match della 18ª giornata in Premier League, si gioca anche in questa Vigilia di Natale. A chiudere il programma, è la sfida fra Wolverhampton e Chelsea alle ore 14. I Wolves vogliono allontanarsi dalla zona calda della classifica, mentre i Bleus non vogliono farsi inghiottire dal centro della graduatoria, rilanciando le proprie ambizioni verso l’Europa.