Premier League, Wolverhampton-Sheffield LIVE dalle 14.30

La Premier League va avanti e mette in campo un unico match in questa domenica di calcio. Alle 14.30 si sfidano Wolverhampton e Sheffield United, scontro valido per la ventiseiesima giornata. Obiettivi e zone di classifica diversi per le due formazioni: I Wolves sono attualmente undicesimi e galleggiano a metà tra la zona Europa (distante 12 punti) e la zona retrocessione (lontana 15), mentre lo Sheffield è ultimo in classifica e guarda con grande necessità di fare punti alla zona salvezza, attualmente distante 8 punti. La sfida sarà visibile su Sky Sport.