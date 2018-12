Dopo la vittoria del Liverpool primo in classifica sul campo del Wolverhampton nell'anticipo di venerdì sera, oggi si disputano altre otto gare valevoli per la 18esima giornata di campionato nella Premier League inglese, la penultima nel girone d'andata. Si (ri)parte alle ore 13.30, quando l'Arsenal riceve il Burnley.



Tra le gare in programma alle 16 turni casalinghi anche per Chelsea e Manchester City rispettivamente contro il Leicester e il Crystal Palace di Hodgson. Altri due ex allenatori dell'Inter, Benitez e Ranieri si sfidano in Newcastle-Fulham. Il West Ham gioca in casa col Watford, completano il quadro Bournemouth-Brighton e Huddersfield-Southampton.



Poi alle ore 18.30 Solskjaer debutta sulla panchina del Manchester United a Cardiff proprio contro la squadra che ha già allenato.

Domenica si chiude il turno con Everton-Tottenham.