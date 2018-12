Inizia con i primi 6 incontri la 20esima giornata di Premier League. 5 le gare in programma a partire dalle 16 in attesa del big match delle 18.30 fra la capolista Liverpool e l'Arsenal quinto e alla ricerca di punti Champions.



Prima però la rincorsa al titolo passa da Wembley con il Tottenham secondo e in serie positiva da 5 partite (e 5 vittorie) che ospita un Wolverhampton che non riesce proprio a trovare continuità per la rincorsa a un piazzamento europeo.



Animata sarà invece la lotta per i bassifondi della classifica con lo scontro diretto per l'ultimo posto fra il Fulham di Ranieri e l'Huddersfield, il Cardiff che fa visita a un Leicester che aspira ancora a un piazzamento europeo e il Newcastle che fa visita al Watford che, come l'Everton, impegnato sul campo del Brighton è all'ultima chiamata per il treno Europa League.