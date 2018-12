Manchester City-Everton (calcio d'inizio alle ore 13:30) apre la 17esima giornata di campionato nella Premier League inglese. I campioni in carica allenati da Guardiola cercano il riscatto dopo la sconfitta col Chelsea per riprendersi subito il primo posto in classifica ai danni del Liverpool, impegnato domenica contro il Manchester United.



Poi alle 16 il Tottenham gioca in casa col Burnley e si disputano altre quattro gare: Crystal Palace-Leicester, Huddersfield-Newcastle, Watford-Cardiff e Wolverhampton-Bournemouth.

Alle ore 18:30 si chiude con la sfida tra il Fulham di Ranieri ultimo in classifica e il West Ham.